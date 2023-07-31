民進黨創黨元老、前立委許國泰。（取自中天直播）

罵民進黨20分鐘絕無冷場 今年以來聽得最爽的一次 創黨元老許國泰廟口開講啦！

民進黨創黨元老許國泰29日在台南廟口開講表示，他為何對民進黨深惡痛絕？古人說「文官不愛財、武官不怕死，天下太平」，台灣現在有這樣嗎？蔡英文民進黨常常說要愛台灣，但總統府居然可以「超買」香菸？總統府都可以這樣，官員誰不想貪汙？

另外，許國泰提到，現在6000元直接進入帳戶，但是之前行政院要印3倍券，浪費人民納稅錢，接下來8800億元前瞻預算，換成民進黨的縣市政府，撥多少錢大家知道嗎？「上下交征利」，台灣還有前途嗎？

許國泰也痛心說，到後來防疫經費又是8千多億，還發生疫苗問題，台灣死了1萬多人，這種政府有愛心嗎？有愛民嗎？

「我真的很難過」，許國泰說，謝龍介選市長差4萬多票，民進黨跟以前比，真的差太多太多了。許國泰舉例，以前民進黨立委和財團沾到邊，立刻開除黨籍，也不能當立委。那時民進黨在立院還是少數。但是現在民進黨在立院是多數，有民進黨立委服務處和座車都是詐騙集團提供的，民進黨有處分嗎？

許國泰痛心道，這樣的民進黨還值得大家支持嗎？根本就不能再支持，台灣有那麼多詐騙集團，只要有熱血的民進黨員，一定會反抗，以前民進黨叫做清廉勤政愛鄉土，現在民進黨做得太差太爛，該不該罵？

許國泰苦口婆心勸民眾，好好覺醒，民主政治，就是誰做不好就下台換黨做，換到做好為止！