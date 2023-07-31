中國大陸長春航展30日在空軍長春機場落幕，期間解放軍空軍的「胖妞」運油-20與殲-20、殲-16曾一起亮相表演空中加油，引發軍事迷熱議。前立委郭正亮30日在《國際直球對決》節目強調，最近大陸做了8架運油-20，搭配戰鬥機就有2、30架的作戰能量可擴充到2500到3000公里範圍。如果美軍要介入台海，大陸沿岸部署大量東風-17，射程在1000到1800公里，可做到區域拒止，所以美國早就沒有把航母派到第一島鏈的構想。

「我看東風-17威懾力比較大啦！你說中國大陸直接去攻擊關島，也說不過去！」郭正亮表示，可是如果是美軍要介入台海，大陸在沿岸要部署大量的東風-17，這個就是區域拒止最典型的表現，因為它的射程就是在1000到1800公里，剛好就是你沒有辦法介入的範圍。

「事實上早就有這個能力了啦，只是他現在在數量上又進一步提升！」郭正亮指出，事實上如果真的發生戰爭，美國的戰術構想已經沒有把航母派到第一島鏈，早就沒有這個構想了，最近一年內已經沒有看到這樣的佈局了。

郭正亮提到，所以講到運油-20空中加油機，事實上也不是說就跟戰鬥機要配對去關島，廣義講就是2500到3000公里的作戰半徑，事實上會涵蓋很多地方，因為戰鬥機本來的作戰半徑是800到1000公里，通常會受限，除非是用航母出去。最近就看到中國大陸運油-20做了8架，突然之間就生出來了，所以才會引起人家的注意。因為基本上就是1架加油機配4架戰鬥機，這樣就有2、30架的作戰能量擴充到2500到3000公里的作戰範圍。

郭正亮強調，所以這個對美國來講，當然就是一個威脅！