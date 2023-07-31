TVBS近日公布總統大選最新民調，民進黨賴清德33％居第一，與民眾黨柯文哲32％不相上下，國民黨侯友宜則回升至25％，走勢引發討論。前立委郭正亮30日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，目前候選人魅力最強是柯文哲，賴清德支持度停在這裡上不去，因為他的魅力也沒有出來。蔡英文2020大選拿到58％，現在跌這麼多，就是因為做得很差，雙標、傲慢、貪汙都爆發。賴清德訪美又不能去華盛頓，所以目前情勢很危險。

「我們政治學常說，選舉有三大因素在影響！」郭正亮指出，一個是候選人，一個是政見，一個是政黨。侯友宜現在就是全代會通過，好不容易政黨開始整合。坦白講，這三個人剛好各佔一個優勢，賴清德最大的優勢就是政見，因為主張台獨的只有他，他這個主張非常鮮明，可是這種票就是有33到35％，所以他的民調就撐在那裡。候選人因素最鮮明的就是柯文哲，所以可以看到網路那麼大的一個聲量。

郭正亮表示，侯友宜現在就好不容易把政黨的部分撐出來了，可是他另外兩個部分都要加油。因為選舉到最後，尤其是這麼大規模的選舉，最重要的因素，最後一定是候選人。「我認為賴清德的魅力也沒有出來，不然不可能只有這個支持度！」

「你去想一想，蔡英文那次選舉，她是拿到58％！賴清德現在只有35％！你看跌多少？」郭正亮強調，這個跌的原因一定包括你做得很差！一大堆雙標、傲慢、貪汙都爆發了。他個人的形象也沒有特別突出。就候選人的魅力，可以去對比韓國瑜、馬英九、陳水扁，就是候選人的魅力也沒有出來，所以賴才會停在這裡。而停在這裡，他就很危險，為什麼？因為他即將去美國，結果三個候選人只有他不能去華盛頓！