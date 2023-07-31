成都世大運中華女籃隊預賽兩場獲勝，以分組第1順利前進8強，將於8月1日晚上7點半跟匈牙利爭搶4強，努力朝站上頒獎台努力。

中華世大運女籃隊預賽分別擊敗捷克、斯洛伐克而搭上8強列車，從2003年大邱世大運以來，連10屆搶進8強，竭力爭取保有下屆參賽權，總教練何正峰指出，和歐美球隊相比，身材上自然是有落差，這點也體現在預賽兩場籃板數都是落後，「畢竟我們的中鋒身材上還是比較單薄，加上團隊身高不是非常突出，只能用防守壓迫、抄截來由守轉攻，盡力用抄截彌補籃板不足這點。」

預賽兩場中華隊數據上都是籃板落後，但失誤和抄截都優於對手，尤其對斯洛伐克一戰，全場僅發生9次失誤，更逼得對手出現多達27失誤，和捷克一戰也是失誤比對手少了一半以上。

何正峰補充：「透過預賽兩場我們也做了些對策，儘管身材面臨劣勢，防守絕不會鬆懈，評估8強賽面對匈牙利是六四波，對方六、我們四，團隊也開會看影片研究對手，屆時再看球員臨場表現，但基本上防守一定會拚的。」

女籃前進世大運8強，男籃則是預賽已面臨2連敗，教頭劉孟竹表示，抽籤分組上分在實力較硬的一組，儘管球員陣容選擇上刻意拉高鋒線球員高度，和歐美球隊比仍算矮小，加上本屆世大運因為延期選手年齡放寬到27歲，這個年紀的球員也正值當打之年，運動能力和經驗都不在話下，團隊面臨震撼教育，也透過和這些勁旅對抗收獲不少，後續比賽仍會全力求勝。