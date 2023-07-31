TVBS近日公布總統大選最新民調，民進黨賴清德33％第一，與民眾黨柯文哲32％不相上下，國民黨侯友宜則回升至25％，走勢引發討論。前立委郭正亮30日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，賴清德的緊張源於他支持度上不去，一是執政的成績太差，二是他的台獨路線會引起戰爭憂慮，這兩個背後靈都不是他能改變的，下架民進黨的氛圍他會怕。賴清德沒有魅力，侯友宜就要加強這個，像韓國瑜庶民金句那樣去感動選民。

郭正亮直言，他這個台獨會開始被人家質疑，所以為什麼賴清德看到這個T台的民調他會怕？因為總有一天柯跟侯之間，在最後那兩個月，在這種情況之下，我們總要讓他下台吧？不過那個是後面的事。為什麼他會感到緊張？因為他上不去，因為他的背後靈，有兩個東西他動不了，一個就是執政的成績太差，一個就是他的台獨的路線，會引起戰爭的憂慮。

「如果說你個人魅力很高，也許可以壓一壓，那他又沒有這個東西！」郭正亮另提到，侯友宜現在就是缺這個，他的競總應該要去幫他設想說，他要如何去感動選民，你要開始讓大家有能量，能量要出來，選民要有熱情，要感動，要知道為何而戰。郭正亮說，這個政黨也不一定幫得上忙，最終就是候選人自己！