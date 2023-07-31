大陸重慶市石柱土家族自治縣一名59歲陳姓男子，日前竟因懷疑譚姓媳婦花費無度，一氣之下朝對方的左腰踢去，造成譚女的脾臟破裂，鑑定重傷二級。之後陳男雖有支付醫藥費並賠償人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元），也獲譚女諒解，仍被檢方求處有期徒刑2年、緩刑3年。

陸媒《九派新聞》報導，起訴書指出，陳男2022年5月28日晚上9時許在和譚姓媳婦聊天，後因懷疑譚女花費無度爆發爭吵，但遭對方回嘴「你不要管」。不料，陳男一氣之下就朝她的左腰踢去，造成譚女脾臟破裂被送醫急救，並經相關單位鑑定重傷二級。

事後陳男雖有支付醫藥費、賠償譚女人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元），且已取得對方諒解，也於同年10月25日到案坦承犯行。不過，重慶市石柱縣人民檢察院表示，陳男故意傷害譚女身體、致人重傷，應以故意傷害罪追究其刑事責任，但因他已積極賠償被害人損失、取得諒解，酌情從輕處罰。

有鑒於此，陳男仍遭檢方依照《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第二款、第六十七條第一款；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條，求處有期徒刑2年、緩刑3年。

（圖／翻攝自中國檢察網）

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