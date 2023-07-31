日本大胃王女星高橋知成（高橋ちなり）21日驟逝，享年30歲。據悉，高橋知成生前罹患厭食症、疑似自體免疫疾病等4種病症，去年底又因脊椎壓迫性骨折住院，健康似乎早已亮紅燈。雙和醫院精神科指出，厭食症患者在體重變輕過程中，容易感到虛弱和體力衰竭，只要出現1項警示症狀，即需立刻住院治療。

雙和醫院精神科表示，厭食症的患者非常在意自己的身材、體重，對身體形象有知覺錯誤，一直認為自己過胖而僅進食非常少量食物，過度運動，並因此造成體重過輕。厭食症分成2型，一是節制型厭食症，另一則是暴食或清除型厭食症。

雙和醫院精神科說明，厭食症大部分見於年輕女性，因為體重過輕常合併許多身體問題，厭食症也合併許多情緒和行為問題。當患者合併嚴重營養不良徵狀，或行為問題如自傷、瀉藥濫用和催吐時，應接受住院治療。

雙和醫院精神科補充，厭食症者體重變輕的過程中，容易感到虛弱和體力衰竭。厭食症的住院治療，有2個重要方向，最主要是恢復健康體重和建立正確地飲食習慣；再者是針對怕胖心態給予認知行為治療。當患者出現以下任何一種症狀時，即需立刻住院治療：

1、體重低於標準體重80%。

2、電解質（血鉀、鈉、氯等）不平衡，口服藥物無法矯治。

3、身體檢查和心電圖顯示心臟功能不正常、嚴重心律不整。

4、每天暴食、催吐或無節制使用瀉劑。

5、體溫過低或失水嚴重。

6、有自殺行為、嚴重憂鬱、精神失常。

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