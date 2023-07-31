根據澳洲雪梨大學（University of Sydney）查爾斯珀金斯中心（Charles Perkins Center）的最新研究指出，上超市買東西並提一整路的重物回家，又或是在公園裡陪小孩玩耍，每天從事這些粗重家事或日常活動4.5分鐘（每次大約1分鐘），整體罹癌機率就可降18%，其中與體能活動有關的特定癌症風險更是大減32%。

據英國《每日郵報》的報導，這項研究日前發表於《美國醫學學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）。研究報告的主要作者、查爾斯帕金斯中心教授史塔馬塔基斯（EmmanuelStamatakis）表示：「我們透過研究得知大多數中年人不習慣規律運動及鍛煉，這增加了他們罹患癌症的風險。令人驚奇的是，每天只增加4到5分鐘的高強度體力活，每次大約持續1分鐘左右，就能使整體罹癌風險降低 18%，罹患與體力活動相關之癌症類型的風險更是大減32%。」

查爾斯帕金斯中心將這種高強度體力活稱為「劇烈間歇性體力活動」（vigorousintermittent lifestyle physical activity，Vilpa），專指人們日常生活中從事的短暫體能活動，史塔馬塔基斯補充：「Vilpa有點像將「高強度間歇性運動」（High Intensity IntervalTraining，HIIT）的原理融入到日常生活中。」

該研究利用可穿戴設備的數據來追蹤22398名人均年齡62歲，且平時不會運動的受試者的日常活動。研究人員隨後紀錄他們的臨床健康記錄長達7年，並監測其癌症狀況。結果發現，只要4到5分鐘的Vilpa，就能顯著降低罹癌的風險。上述2萬多人最終在經過平均6、7年的追蹤後，也新增了2356例癌症患者，其中1084例是與體能運動相關的癌症。

報導補充，以下特定癌症的罹患風險都與體能鍛鍊的多寡呈現負相關，包括：肝癌、肺癌、腎癌、胃賁門癌、子宮內膜癌、骨髓性白血病、骨髓瘤、大腸直腸癌、頭頸癌、膀胱癌、乳癌、食道腺癌。

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