吳宗憲（憲哥）工作滿檔，除了主持的節目《綜藝大熱門》邁入10周年，他的副業「容易文創有限公司」也做得有聲有色，推出包括減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等產品，先前在節目《小明星大跟班》上透露多年前投資LED失利，但其實工廠被大陸政府收購，至今還在營運中。有讀者在本月24日，就在上海浦東國際機場巧遇憲哥，他也在臉書分享自己開心打高爾夫球的照片，不過並沒有透露是出遊還是工作。

吳宗憲現身上海，但不確定是出遊還工作。（圖／讀者提供）

熱愛研發新產品的吳宗憲重視海外市場，更曾表明副業的主要市場就在海外，而台灣只占了十分之一的營業額，7月24日吳宗憲就現身上海浦東國際機場，只見他戴著棒球帽、墨鏡，穿著拖鞋非常休閒，他身邊跟著四位工作人員拖著大包小包的行李在戶外區吸煙區等待接駁車，工作人員邊抽煙邊顧行李，而吳宗憲則偶爾到處張望、偶爾滑滑手機相當愜意。

吳宗憲在《小明星大跟班》上透露自己的副業主要市場在海外。（圖／中天綜合台提供）

隔天他便在社群上分享自己瘦身有成的67公斤體重以及拿著高爾夫球桿的照片，不少粉絲留言驚呼：「又瘦了！」其實吳宗憲自己就經營幾項瘦身產品，而他也會親身試用，先前他在《小明星大跟班》中自豪副業賺得多，就連10幾年前投資失利的LED，其實工廠幾年前就被大陸政府收購，不僅沒有負債，甚至小賺了一點錢，吳宗憲在節目上也說今年還要繼續開發產品包括蛙鞋、翻譯機等。

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