近期在戲劇《因為你如此耀眼》撩妹技術不斷升級的范少勳，帥氣指數讓觀眾與粉絲完全沒有抵抗能力，特別是如今的他已經是新手丈夫與爸爸，這樣的身分讓他更添成熟魅力。不過，最近台語歌手沈建豪與徐紫淇新推出一首台語歌曲〈思念的線索〉，充滿懷舊風情的MV，赫然發現約莫是剛出道沒多久的范少勳的身影，雖然髮型造型與現在差很大，但五官與辨識度極高的笑容卻是一點沒變，讓人一眼就能認出是他。

雖然造型髮型與現在不相同，但范少勳的招牌笑容多年來都沒變。（圖／取自〈思念的線索〉MV）

這首〈思念的線索〉是男女對唱的台語歌，收錄在今年6月發行的「乾坤全新台語合輯」中，是一首十分接地氣的台語情歌曲風，電視台的廣告時段播出頻率極高，幾乎天天強打，而為了搭配這首歌的曲調，MV也呈現復古fu，男女主角演出在樹上掛著戀愛御守、在海邊追逐嬉戲、女主角依偎在男主角懷裡、兩人夜晚點起仙女棒還鼻尖碰鼻尖，總之情侶間浪漫的情節均在這支MV中上演。

范少勳與MV女主角在海邊談情說愛略嫌尷尬。（圖／取自〈思念的線索〉MV）

不過有眼尖的網友在看到這支MV後，發現MV中表現看來非常青澀的男孩，竟然是獲得金馬獎獎項的演技肯定的范少勳，梳著整齊簡單的學生髮型，他剛出道的造型相差不遠，與年紀看來稍長他一些的女主角對戲，兩人談情說愛的畫面有些尷尬，影片底下的網友留言也可見「男主角是范少勳吧？感覺是舊歌」、「看到范少勳傻眼」，不知為何這個極具時代感的畫面，會成為新歌MV的畫面，令人相當好奇。

有網友一眼認識男主角就是范少勳。（圖／取自〈思念的線索〉YT）

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