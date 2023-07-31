根據外媒報導，共軍在台灣周邊大量部署東風-17中程彈道飛彈，部分飛彈距離台灣僅約400公里，大約6到8分鐘，就可以進入台灣本島。國際政治專家賴岳謙表示，東風-17恐鎖定雷達站、通訊站、指揮所、空軍基地、海軍基地、愛國者、雄三裝載或存放等極具軍事及戰略價值的地方。

賴岳謙29日在中天《琴謙天下事》節目中表示，東風-17已經往台灣方向靠近，離中國大陸沿岸大約400公里；台灣海峽平均是180公里，400公里加上180公里，大約500、600公里。以台灣現在的雄二、雄三精準度及數量，如果要對於一個移動式的東風17基地進行打擊，難度很高，因為射程沒有辦法那麼遠。

賴岳謙接著指出，東風-17可以打到1800公里到2500公里左右，因為它往前推進了，所以飛行時間更縮短，大約6到8分鐘，就可以進入台灣本島了。因為東風-17是超高音速，攔截困難，又很精準，但是比較貴，所以通常都打極具軍事價值的基地。比如雷達站、通訊站、指揮所、空軍基地、海軍基地、裝甲基地、大型彈藥庫、燃料庫等，這些地方都極具軍事及戰略價值。

賴岳謙更點出，如果東風-17採用反輻射飛彈，專門打雷達，也可以摧毀防空系統，比如愛國者、雄三裝載或存放的地方。