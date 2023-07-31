謝典林早就要退國民黨？臉書文「這一句」早洩底？(截自謝典林臉書)

彰化縣議會議長謝典林31日凌晨宣布退出國民黨，為政壇投下震撼彈，是否引發後續退黨效應備受矚目。不過，仔細觀察發現，謝典林在臉書宣布「即日起」退出國民黨，但文末的日期卻是7月24日，正好是他缺席國民黨23日全代會的隔天，由於他向來被視為「挺郭派」，未出席全代會是否已有退黨打算？

回顧7月23日國民黨全代會通過提名新北市長侯友宜參選總統，當時包括花蓮縣長徐榛蔚、屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿等被視為挺郭或友郭的黨籍縣市長及議長都缺席。謝典林當時解釋，23日去參加孩子的畢業典禮，才缺席全代會。對照今日臉書發文文末的日期為7月24日，剛好好是他缺席國民黨23日全代會的隔天，是否當時已有退黨打算？為何今日宣布退黨？其中原委仍有待本人說明。

謝典林退黨引發地方震撼，據傳他的姐姐謝衣鳯今天將對外說明，至於謝典林本人是否親自對外界說明，目前未得到回覆。