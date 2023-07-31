國民黨總統參選人侯友宜今率團訪日進行為期3天的「友誼之旅」，侯友宜表示，台日關係是「緊密不可分的」，將珍惜這份特殊友情且深化，而日本是穩定亞太區域秩序重要的國家，希望與日本維持緊密友好關係，未來一起建構「自由與開放的印太關係」，在台日對話的基礎上，共同促進印太地區的安全與穩定。

侯友宜表示，台日之間關係悠久，包括地理上、文化上、歷史上等多重因素交織而成，台日關係是「緊密不可分的」，許多台灣人非常喜歡日本，像是最近暑假，就有很多國人到日本度假，日本的朋友，也非常重視台灣，我們要珍惜這份特殊的友情，並且一定要繼續的深化。

侯友宜指出，台灣許多縣市與日本的城市都是姐妹市，像是新北市就與6個日本城市為姐妹市，雙方經常有交流活動，新北世界著名的天燈節，就有很多日本城市積極參與，更不用說，新北的九份，一直都是很多日本觀光客，來到台灣必去的景點。

侯友宜強調，然而，台日關係不只是民間活動，日本，是穩定亞太區域秩序，一個非常重要的國家，我們希望與日本維持緊密友好關係，未來，一起建構「自由與開放的印太關係」，在台日對話的基礎上，共同促進印太地區的安全與穩定。

侯友宜指出，這次出訪他將拜會日本國會議員、向日本政界、僑胞和民眾問好，讓日本友人能夠更了解中華民國，在維護區域和平穩定，以及堅定台灣民主自由制度的決心。

根據侯陣營規畫，侯預計今中午抵達東京羽田機場，下午先參觀由台僑募資興建的東京媽祖廟，由詹德薰親自導覽，而詹德薰4月才獲聘擔任關東信賴台灣之友會顧問，互動備受矚目；而侯友宜也會走訪東京「松本樓」，觀看國父孫中山在日本的文物。

訪問行程包括拜會日本國會議員、日本台灣交流協會、僑界人士，並接受日本日本NHK、朝日新聞專訪，也將拜會日本前首相麻生太郎，討論經濟、外務等議題，對於日媒關注的兩岸議題，屆時侯友宜將會重申包括九二共識等論述。