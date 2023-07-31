永豐餘推動志工服務計畫，落實ESG社會關懷，每週與台東家扶中心關山服務處的孩童視訊伴讀的「永豐餘台東小學堂」至今邁入第9年，共讀時數超過3,800小時。家扶孩童29、30日來到北部與永豐餘志工進行年度相見歡，共遊水族館、一起動手做糕點，讓孩子知道有人關心他們、聽他們說話。

從2015年起，永豐餘利用每週30分鐘的時間，由同仁擔任志工，以一對一的方式，長期穩定地陪伴台東家扶中心關山區的孩童閱讀書籍，同時透過聊天互動，即時給予生活經驗的回饋，讓他們除了閱讀能力上有所精進，還能抒發情緒，回歸這個年紀該有的童真。

永豐餘台東小學堂至今已累計80位志工參與，陪伴55位孩童，永豐餘期望，透過「紙本溫度、科技便利、持續陪伴」的力量，細水長流般地照亮孩子，讓生命影響生命，創造良善循環，並為他們儲備未來的競爭力。台東家扶中心主任鍾澤胤指出，視訊伴讀不只是讓孩子領會書本傳達的含意，也透過長期陪伴，讓孩子在成長階段中，理解到有個大人能夠無條件地陪伴好好長大。