Sho Intent Walk✅

Shohei Ohtani is intentionally walked in the 5th inning by the Blue Jays as directed by Matt Chapman.🐔😉

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/fPFPKFEcOr — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) July 29, 2023

天使31日在藍鳥客場3連戰最終戰躲過橫掃，雙方對峙到延長賽第10局，天使靠著瑞福洛（Hunter Renfroe）全壘打以3比2險勝。天使打線表現不佳，這波3連戰的正規賽都只打下1分，這次碰上藍鳥打擊更差才贏球。大谷翔平3打數1安打，兩度獲得敬遠四壞，累積66次保送、上壘率0.403暫居美聯之冠。

第3局天使有大局機會，大谷翔平、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）安打上壘，蔡斯（Matt Thaiss）挨觸身球擠成1出局滿壘。瑞福洛擊出高飛犧牲打，大谷跑回第1分，但是滿壘只得1分有點可惜。第4局天使瑞吉福（Luis Rengifo）上二壘，大谷獲得敬遠四壞，結果未得分。

Putting up ✌️ in the 10th #GoHalos pic.twitter.com/9Ps5whLaAW — Los Angeles Angels (@Angels) July 30, 2023

藍鳥第5局梅瑞菲德（Whit Merrifield）安打追平。第8局天使蔡斯又挨了觸身球，隊友推他到三壘未能得分。第9局瑞吉福攻佔得點圈，藍鳥再度敬遠四壞保送大谷，果然又讓天使無功而返。瑞福洛第10局轟出兩分彈，單場包辦3打點終於搶回領先，藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）10局下打回1分，最終不敵天使。

明星三壘手查普曼（Matt Chapman）先前向總教練史奈德（John Schneider）抱怨：「我們幹嘛對決大谷翔平？他是天使唯一能打的人。」結果藍鳥在系列賽4度敬遠四壞保送大谷，有效壓低天使得分。查普曼事後解釋：「我是個競爭心很強的人，我只是想贏球。」