一名男子表示，經常搭北捷到北車、中山、西門町、東區等地，觀察到中山站最多正妹，好奇問「大家覺得台北哪個站正妹最多？」網友一致認同中山站是正妹聚集地，誇張地說「中山站的空氣特別香」，此外還有人說中山站會遇到很多日本妹，但事實上女生喜歡去中山站，不外乎是服飾店很多，也有許多特色的咖啡店，逛街飲食都能一次滿足。

原PO昨（30）日於論壇《Dcard》指出，北捷台北車站、中山站、西門町、世貿101站、忠孝復興及忠孝敦化等6站，經常會看到精心打扮的正妹，尤其是中山站假日最誇張，幾乎是每走兩步就遇到顏值高的女生，讓他忍不住多看兩眼。

原PO表示，非常喜歡中山站外規劃的行人步道，好奇問這是否為台北漂亮女生喜歡聚集在中山站的原因？「大家覺得台北哪個站正妹最多？」

貼文掀起討論，不少人認同中山站是正妹聚集地，「中山站真的不能再多了，空氣也特別香」、「中山站旁邊的一排小店，去旁邊椅子坐著看，身心舒暢」、「中山還會遇到日本妹，都超可愛」。

另有女網友解釋喜歡去中山站的原因，「中山站很多服飾店、網美店都在那附近，所以女生會特別多，我也只有要買衣服才會去中山晃」、「買衣服」、「那邊特色咖啡店很多」。