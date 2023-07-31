搶中秋送禮與自食商機，礁溪長榮鳳凰酒店推出「鳳凰迎月」中秋月餅禮盒，從「來一趟悠閒旅行」的靈感出發，以最招牌暢銷的經典奶凰月餅，搭配臺灣CAFE!N咖啡與新加坡TWG名茶，設計推出鳳凰迎月「旅行版」、「醇萃版」與「品茗版」三款禮盒，在咖啡香與茶香中品味皮薄餡豐、甜鹹有致的奶凰月餅，其中「旅行版」並特別搭贈訂製款行李箱，個人私藏或親友共享都很適合，8月21前訂購可享早鳥優惠價。

長榮鳳凰酒店（礁溪）的中秋經典奶凰月餅，每年總是吸引廣大消費者支持搶訂。五星主廚特製的鳳凰奶凰月餅，以日式桃山餅皮包覆港式奶黃內餡，桃山餅皮源自日本京都，澄黃薄透、口感如絲綢般柔滑細緻；內餡特選屏東鹹蛋黃與進口奶油，加上主廚獨家配方，精心調配皮薄餡豐的完美比例，以叉匙輕舀，散發濃郁奶香與鹹蛋黃香氣，入口後在舌尖輕壓，絲緞般的細滑質地，彷彿中秋月光溫柔漫漾，再搭配香醇咖啡或清香茗茶，鳳凰迎月，最是風雅。

長榮鳳凰酒店「鳳凰迎月旅行版」特別訂製風格獨具的旅行箱，盛裝6入鳳凰奶凰月餅、臺灣知名咖啡品牌CAFE!N的咖啡工具箱，內含濃萃咖啡球10入，個人私藏或餽贈親友都很適合。「鳳凰迎月醇萃版」以幻彩宇宙手提袋盛裝鳳凰奶凰月餅4入、CAFE!N冠軍單品咖啡豆、鳳凰手搖磨豆機。「鳳凰迎月品茗版」則精選新加坡TWG品牌茶包，搭配鳳凰奶凰月餅4入與幻彩宇宙手提袋，胸懷明月、擁抱浩瀚銀河，大方體面，適合贈禮。

「鳳凰迎月」中秋月餅禮盒即日起開放預購，8月21日前預訂即享旅行版2,088元、醇萃版1,488元、品茗版880元的早鳥優惠價，可透過電話預訂或官方線上商城「買東東」預購，大宗採購另有優惠。