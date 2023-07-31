主辦的台灣生物產業發展協會表示，由於全球各國國境解封緣故，今年明顯感受到國際參與度提高。

今年共有來自19國廠商參展，美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利也設置國家館，率領各國多間生技廠商展出，顯示各國對亞洲生技大展的重視。

今年大會以「擁抱亞洲動能」(Embracing Asian Dynamics)為主題，彙集了來自19個國家、800家指標性大廠、共計2000個攤位展出。而去年首度設立的「委託開發暨製造服務(CDMO)」專區，今年也擴大展出，除了國內多間廠商外，必帝、FUJIFILM與藥明生物(Wuxi Biologics)等國際廠商也未缺席。

自7月26日一連三天展開的「亞洲生技大會」中，共舉辦了共23場國際論壇，聚焦國際投資趨勢、mRNA與基因治療等，創新技術以及市場供應鏈等議題，吸引超過1500人、30多國生技專業人士參與，統計共有約35%參與者為國外人士。

台灣生物產業協會秘書長林治華指出，亞洲生技大展雖於台灣舉辦，但並非僅展出台灣的技術，更是以全球化的生技展會為願景。「展會除了將國際趨勢、專家帶入台灣外，因為生技產業是一項國際型的產業、產品銷售以全球為目標，因此，讓更多國外人士能實際參展拜訪也格外重要。」林治華也指出今年的公司展望說明會(Company Presentation)中，相較於往年以新創公司為主，今年也看到不少國際一級廠商登台介紹。

另外，在今年擴大舉辦的「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」論壇，以讓各國展現其生技特色為目標，並同時讓台灣的特色站上國際舞台，共有日本、加拿大、澳洲、馬來西亞、香港、立陶宛、台灣等國家參與，由於效果顯著，已有許多國家確認明年也將舉辦區域合作論壇，並擴大邀請該國廠商參與。