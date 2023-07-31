「2023年台灣美食展」將於8月4日至8月7日於世貿一館隆重登場，六福旅遊集團〈攤位編號A1219〉以『永續食癒』為主題，為核心，推出連續五年榮獲溯源餐廳履歷認證的《大地溯源套餐》、選用台灣在地好食材，結合五星主廚手藝，為饕客帶來六福村、六福莊、台北六福萬怡酒店及六福美饌等美味料理展示。主廚天天奢華上菜，包含以創意粵菜聞名的粵亮廣式料理靚皮烤鴨、六福皇宮極品牛肉麵、百大伴手禮黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯等供民眾試吃，及推出展場限定快閃餐旅券、遊樂園券、餐券及伴手禮優惠，最低優惠4折起，邀請消費者由舌尖出發，感受永續美好新生活。 連續5年獲溯源資格認證的「粵亮」廣式料理，美食展推出「粵亮廣式料理大地溯源頂級單人套餐 2,380元」，以「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」出發，精心選用溯源上等食材櫻桃鴨、萬香雞、龍虎石斑、自然豬、台東池上米等入菜，從食材產地到餐桌，每道菜都經過逾20道程序的層層把關，講究新鮮健康，再結合主廚精湛廚藝，精彩美味包含上湯花膠燉陽光豬、吉品鮑鵝掌關東參、極汁米香炆骰子和牛肉等共8道料理，層次風味獨具，讓民眾每一口都充滿驚喜，不僅食得安心，更食出幸福原味。 關西六福莊限定快閃販售「樂農遊住房專案」9,780元，美食展限定升等剛果綠地客房，4折入住一晚、加贈早餐2客、客家風味料理2客、連兩日遊玩六福村，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物，再享平日第三人入住招待專案全包，絕對是暑假最佳親子出遊首選。「六福萬怡一泊三食美味假期住宿券8,999元」買 8,999元送9,000元，入住即享三大餐廳星級美饌，包含敘日自助百匯早餐、靚皮烤鴨二吃以及大廳酒吧炸物小食，再加贈9,000元餐飲折價券。 美食旅展期間熱銷商品「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙。大啖星級美饌，最低62折起，其中，使用1張券的話，可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、粵亮廣式料理港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等，若使用2張券則是敘日平日午/晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯，或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的?皮烤鴨一套，再加贈第三吃。 以創意粵菜結合靚皮烤鴨三吃的「粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠51折4,999元，「靚皮烤鴨」選用3公斤的櫻桃鴨，遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，再以百萬級大型專業烤箱進行烘烤，皮脆肉多汁。菜單內容囊括?皮片皮鴨、蘿蔓桂花鴨鬆、菜脯絲瓜鴨架泡飯、雲腿金蒜蒸活龍蝦、花雕玉露海石斑、粵亮手作開胃集、瓦甕老火煲例湯、粵亮招牌雙美點、鴨油炒玉蘭菜及鮮果盤，豐盛飽足全鴨宴一次到位。 六福萬怡酒店「敘日全日餐廳平日暢饗券」原價1,518元，特價1,150元，若一次買5張為5,750元，再送1張假日下午茶券，相當於67折，假日使用也只要加價300元，就能享時下最夯的松葉蟹吃到飽、生蠔及干貝無限暢饗，以及全新一季主題餐檯「繽紛夏日節」，以夏季時令鮮果入料，包含加入多汁鮮甜鳳梨的「夏威夷鳳梨胡里胡里雞」，融合清爽酸甜柳橙的「焦糖橙汁豬排」，還有消暑聖品「現挫芒果刨冰」，每一季也推出異國特色料理，讓饕客味蕾環遊世界。 今年關西六福莊及六福村也同步推出餐旅券。「六福村雙人星巴克套餐套票」，首次推出超划算46折，原價3,598元，特價1,666元，一票暢玩水陸雙樂園，再加贈星巴克咖啡套餐。四人同行更划算，「六福村四人鬆餅套票券」3,200元，每人平均只要800元就可享六福村門票及Q萌哈妮鬆餅套餐，不論是FUN暑假，消暑暢玩各種消暑滑水道設施，或是每年必訪的全台最驚悚的萬聖之夜「萬聖節墓碑鎮」，通通都適用，錯過這次可得再等明年。 「關西六福莊樂活淺山一日遊」，雙人價3,280元，內含獲綠色餐廳認證的好望角餐廳客家風味套餐、淺山農事體驗，化身一日農夫，跟著專家進行種植、採摘、生物防治等農事步驟，親近土地，以及犀牛盆栽及犀牛噗噗手工紙手作體驗，認識蚯蚓怎麼製造出肥沃的營養土，親手完成最特別的生態盆栽，輕鬆來趟寓教於樂的綠色食旅一日遊。 百大伴手禮「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」展場限定優惠999元，嚴選台灣烏骨雞及黃金蟲草，添加鮑魚、南美貝等珍貴食材，熬煮出鮮甜爽口而富餘韻的迷人風味。榮獲2023銀髮友善食品「一禮烘焙 法式蝴蝶酥」展場限定買二送一，循環經濟友善淺山農場產地直送的「淺山輕食蔬菜乾」，也都為2023美食展限定商品。 四天展期，六福旅遊集團攤位〈編號A1219〉不但有好康拿、更有美味試吃，現場更規劃滿額禮，匯集多重好康回饋消費者，單筆消費滿8,888元即贈獲得2023銀髮友善食品的一禮烘焙法式蝴蝶酥乙盒，單筆消費滿13,888元即贈百大伴手禮黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯，單筆消費20,888元即贈粵亮廣式料理靚皮烤鴨三吃券乙張，買越多省越多。