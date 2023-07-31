民進黨總統參選人兼黨主席賴清德近期在多份民調中支持度領先，不過，卻始終35%上下徘徊。對此，國民黨新北市立委參選人、市議員葉元之認為，從賴清德的言行舉止，以及民進黨立委林俊憲日前拋出「民進黨的台南立委掉一席，賴清德就會輸掉大選」說，可能是要幫忙催票等事來看，賴有著動能不足的問題。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日在其主持節目《董事長開講》中，公布選7月份的2024年總統大份民調，賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜的支持度，由高至低依序為：35.1％、24.0％、19.9％。

葉元之昨（30）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，他認為賴清德的支持度有機會下降，因為賴有動能不足的狀況。他解釋，賴清德每次說的都是同一套論述，如一再把「民主與專制的抉擇」掛在嘴邊，且提出的政策與總統蔡英文的相似度很高，「哪有那麼爽的候選人？」

葉元之接著說，林俊憲日前稱若是民進黨的台南立委掉一席，賴清德就會輸掉大選，目的是要替他催票，因為民進黨在台南爆出了光電與黑金等爭議，現在台南人對支持民進黨的光榮感消失了，有些當地的綠營支持者雖然仍無法投給其他政黨，但因不想支持黑金，而不出門投票，若在野陣營在這種情況下將矛頭對準賴，有望將他的民調往下拉。