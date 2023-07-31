民眾黨總統參選人柯文哲（右）30日現身彰化北斗奠安宮參拜，國民黨籍彰化縣議長謝典林（左）現身陪同。（吳建輝攝）

國民黨彰化縣議長謝典林今（31）日深夜宣布退出國民黨，稱自己身為基層黨員，希望能夠促成在野大團結，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。對此，不少網友在謝臉書下展開激烈爭吵，甚至直接說出，「不要成為宋楚瑜第二、成為歷史罪人」。

謝典林30日在臉書發文表示，他自擔任民意代表以來，一直將前國民黨議員爺爺謝言信的囑咐放在心上，對於大姊國民黨籍立委謝衣鳳也非常敬愛，自己任何一個動作都可能被過度解讀，「大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨。」

謝典林最後強調，「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人謝典林，即日起退出中國國民黨。」

然而對於謝典林退黨，許多藍營支持者並不買帳，稱「終於退黨，那也要辭去議長位子！」、「真的趕快滾一滾，不管哪個政黨，都不需要這種背骨仔」、「議長的職位是國民黨的議員投給你的，怎麽不一起辭掉？」、「你如此做不是違背祖意嗎？實在不解」、「謝謝你退出國民黨，讓國民黨知道那些人才是真正可以並肩而行的夥伴！」、「議長，要團結呀！分裂的結果就是成就了民進黨」、「賴功德感謝您」。

不過也有民眾表態力挺，「為人民著想的議長！」、「台灣現正需要像謝議長這樣的政治人物跳出黨的束縛，讓國民黨、讓朱、讓侯知道的民意在哪裡」、「國民黨會被朱立倫搞到被邊緣化」