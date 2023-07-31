隨據點及業務擴增，東協國家分支機構獲利明顯擴大。2022年獲利達147億元新高，占海外獲利之25.8%，僅次於香港分支機構215億元，也高於中國大陸分支機構之55億元。

東協國家中，近兩年新加坡分行獲利大幅成長，2022年獲利創56億元之歷史新高，占海外獲利之9.8%。東協國家分支機構之資產規模及獲利均已超過中國大陸分支機構，僅次於香港，反映本國銀行跟隨台商轉進東協布局，提高整體營運量能與獲利。