隨據點及業務擴增，東協國家分支機構獲利明顯擴大。2022年獲利達147億元新高，占海外獲利之25.8%，僅次於香港分支機構215億元，也高於中國大陸分支機構之55億元。
東協國家中，近兩年新加坡分行獲利大幅成長，2022年獲利創56億元之歷史新高，占海外獲利之9.8%。東協國家分支機構之資產規模及獲利均已超過中國大陸分支機構，僅次於香港，反映本國銀行跟隨台商轉進東協布局，提高整體營運量能與獲利。
據央行最新統計，東協國家為近年本國銀行海外布局之重點地區。至2023年3月底，本國銀行共設立174個海外分支機構，以東協(51)最多，較2015年增加12家；其次為中國大陸(30)、美國(27)及香港(20)。東協國家分支機構之資產規模亦快速成長，2023年3月底達1.55兆元（新台幣，下同）；僅次於香港分支機構之1.81兆元，已高於中國大陸分支機構之1.15兆元。
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