小編今天（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。日本央行（BoJ）28日貨幣政策會議，決定再放寬收益率曲線控管（YCC）波動幅度，日圓應聲反彈。根據台銀牌告匯價，日圓兌新台幣匯價一度飆破0.23元至0.2306元，不少哈日族赴日旅遊換匯策略也被打亂。匯銀主管表示，「買日圓要趁現在」，但建議不用太在意價格，最重要還是時間點，與其在價格上錙銖必較，不如把握在月底換匯，較有機會搶到匯率「甜蜜價」。

【1】便宜日圓沒了？匯銀：月底換匯 搶甜蜜價

台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，日圓匯價6月底一度跌至0.215元左右，幾乎要碰到30年來低點，最終未跌破，且反彈速度加快，進入7月因市場加深日本央行干預的預期，即使口頭干預，也馬上有反應，整月直到28日都維持0.22元之上，隨YCC政策宣布後，日圓長線走升，建議國人想換日圓手腳要快。

【2】找嘸人 美建築業缺工創新高

美國求職網站ZipRecruiter統計，2020年美國新冠疫情爆發初期，建築業求職人數銳減40％，此後求職人數一直維持在低點，至今未見明顯成長。材料管理公司Kojo執行長戴維森（Maria Davidson）說：「美國建築業人力缺口多達65萬人，建築業未完工訂單量創下四年新高。」

【3】老美都嚇到 台灣奪21世紀首簽

台美21世紀貿易倡議首批協定名稱如何而來？行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中首度透露，「21世紀」是美方構想，代表新的階段、新的國際秩序，而台灣更拔得頭籌，成為新局勢下首個和美國簽訂協定的國家，「連老美都嚇到」。

【4】AI三光領頭衝 概念股同樂

台股多方資金輪動，28日買盤聚焦AI三檔「光明燈」，光寶科（2301）、華星光（4979）雙雙攻上漲停，台光電（2383）大漲逾7％，推升電源相關、網通光纖及PCB上游材料族群同步「沾光」，扮演盤面吸金指標。

【5】全球瘋FWA網路基建 台廠利多

為打造全美高速網路計畫，美國將從拜登基礎建設法案中提撥420億美元，加速推動寬頻網路基建，而5G FWA（Fixed Wireless Access，FWA)具有部署速度快、維護成本低等優勢，已取代有線連接成為Verizon、AT&T、T-Mobile等各大電信商全力發展選項，印度、中東、印尼、越南也相繼投入，台廠網通業者及光通訊廠家與晶片業者等，營運都將因設備出貨增加而受惠。