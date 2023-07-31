梅德韋傑夫在社群媒體上表示，在這種情況下，俄羅斯將不得不轉向自己的「核戰略主義」（nuclear doctrine），「想像一下，如果這場由北約支持的進攻取得成功，他們奪走我們部分土地，那麼我方將被迫依據俄羅斯總統的命令動用核武」，「根本就沒有其他選擇，所以我們的敵人應該為俄國戰士的獲勝而祈禱，他們正在確保全球核戰之火不會被點燃」。

梅德韋傑夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席，並自稱是莫斯科最鷹派的聲音之一。該機構的主席是俄國總統普丁。

梅德韋傑夫所言似乎就是俄羅斯的「核戰略主義」，根據該教義，俄國可以動用核武來回應對威脅到俄羅斯存亡的侵略，即使敵方使用的是常規武器（conventional weapons）。

烏克蘭此時正試圖奪回俄羅斯吞併並單方面宣布屬於其國土一部分的領土。