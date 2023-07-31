台灣夏日高溫炎熱，一名女子抱怨，公司強制規定要穿白襯衫，男友見她襯衫裡面只穿內衣很暴露，要求她多穿內搭小可愛，她多次拒絕導致兩人爭吵不斷，甚至鬧到分手，她問「女生襯衫不穿內搭會太暴露嗎？」貼文引發網友熱議。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，公司規定出勤要穿白襯衫，夏天的襯衫較透光，內衣花色很容易被看光，男友多次提醒她多穿一件內搭小可愛或多穿一件外套，但夏天高溫悶熱，穿內衣已很不舒服，因此拒絕。

兩人為此多次爭執，原PO表示，在有冷氣的室內按照男友要求穿還可以，室外騎車通勤太陽很曬，加上見客戶也得穿西裝外套，令她非常無奈，「我真的很不想為了這種事情吵架，甚至鬧到要分手，單穿襯衫真的很誇張嗎？」

網友紛紛留言，「正常公司規定要穿的，有什麼好不能接受，女生光是穿內衣就悶得要死」、「我覺得正面不要很透就還好，但裡面要穿素面膚色無痕那種，看過有人穿蕾絲的，直接看到兩個罩杯的花紋在胸前」、「內衣顏色不要太突兀都還好」。

也有不少女網友推薦她添購有Bra Top的背心，即便透光也不尷尬，「我都直接穿Bra Top背心在裡面」、「日系服飾品牌有賣Bra Top」、「可以選涼感的Bra Top」。