THEY CALL HIM WALK PEDERSON‼️ pic.twitter.com/cwJYLRTJ9I — SFGiants (@SFGiants) July 30, 2023

波士頓紅襪上周兩戰掃掉國聯一哥勇士，但是周末在3連戰不敵舊金山巨人。雙方1勝1負之後，31日大戰到延長賽第11局，巨人攻佔滿壘，彼德森（Joc Pederson）擊出再見安打，以4比3辛苦趕走了紅襪。張育成第8局被換上守備游擊，第10局打擊吞下三振。

此戰雙方都是牛棚車輪戰，紅襪左投伯納迪諾（Brennan Bernardino）第2局連砸兩人，還被短棒突襲弄成無人出局滿壘，隨即被換下場。幸運的紅襪美技守備連發，三壘手狄弗斯（Rafael Devers）截住滾地球回身飛撲三壘封殺跑者（失1分），接著是中外野手杜瓦（Adam Duvall）滑行接殺平飛球，急傳二壘完成雙殺。

紅襪騰納（Justin Turner）第8局轟出兩分炮超前，但是巨人該局下半隨即追平，雙方進入延長賽。張育成在第11局上成為二壘的起始跑者（第10局最後一位出局者擔任），但是隊友被三上三下。11局下半，紅襪出動第7位投手喬維拉（Mauricio Llovera），他砸人之後被短棒突襲弄成滿壘，此時巨人無人出局滿壘，勝出率高達93%，果然彼德森敲了右外野再見安打。

吉田正尚擔任DH沒有守備，5打數掛零，苦吞3K，打擊率跌至0.308（並列美聯第3），平常擔任DH的騰納改守一壘和二壘。巨人彼德森在第5局才登場，前3次打擊槓龜，最後第11局成功扮演英雄。