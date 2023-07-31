徐誌鴻表示，下半年市場狀況並沒有看到好轉跡象，應該是跟上半年接近水準，若依產品來看，今年上半年3D列印營收較去年同期衰退36%，主要是因去年下半年到今年上半年進行調整，尤其是來自於大陸市場調整幅度最大，不過我們也看到一些復甦，從訂單來看，第3季會有些成長，下半年會比上半年好一些。

徐誌鴻表示，過去3D列印主要銷售3D列印光機，下半年開始會有3D列印整機，幫客戶做ODM，有一個自有品牌整機做銷售，目前市場反應還不錯，預期3D列印整機銷售將幫助3D列印提升營業額及工廠的稼動率。

在AR/VR部分，徐誌鴻表示，我們AR/VR有3個客戶，一個是運動員蛙鏡，不過此產品因模仿品出現，讓客戶銷售面臨比較大衝擊，去年下半年到今年上半年市場上銷售相當不好，大致衰退60%，目前來看，這個產品會持續走貨，但數量上從過去的一年40K到50K降到一年約10K到15K；第2個是零組件客戶，我們已做好量產準備，等客戶通知終端測試結果，目前還不知何時進入量產，約末再一個月左右會有比較清楚，第3個光學模組部分預估2024年下半年或2025年正式量產。

在車用方面，徐誌鴻表示，去年上半年車頭燈對我們車用營收貢獻較大，不過這是大陸市場客戶，今年上半年大陸車用市場狀況相當不妙，需求幾乎是掛0，所幸歐系客戶在今年第2季開始逐步追加投地燈及抬頭顯示器訂單，我們在歐系客戶是推MicroLed車頭燈，這個案子預計年底進入量產，明年裝上車開始銷售，MicroLed車頭燈也在開發OEM客戶，希望有更多車廠導入，不過對於明年不會有太多貢獻，原則上在2025年到2026年之後才會有顯著的貢獻；HUD零件部分，我們從去年進入量產，預計明年開始爬升，2025年進入汽車需求的高峰，這就是歐系客戶追加訂單的部分，至於LiDAR雖然持續交貨給客戶，但目前在客戶車用推廣上，我們並未看到清楚訊號會進入量產車當中，還不太知道現在的狀況。

徐誌鴻指出，由於一個車用OEM市場開拓基本要等4年時間，對短期並沒有幫助，我們會按照既定步調及既有的資源去做車用市場開拓，把資源集中在3D列印及光學零組件，希望儘快帶來營收，降低產能閒置。

在光學零組件方面，徐誌鴻表示，光學零組件主要是研磨玻璃單鏡片，今年上半年有接到客戶訂單，讓我們光學零組件營收較去年同期增加10%，不過很不幸，由於我們產能不夠大到滿足客戶需求，且價格競爭力沒有勝出，爭取今年下半年訂單失敗，預期下半年零組件營收是衰退的，我們也在探討如何降低成本。讓產品價格更有競爭力，希望爭取明年上半年訂單。

至於微投光機部分，徐誌鴻表示，大陸市場緊縮是否影響大陸以外市場銷售，以及大陸市場何時恢復到過去市場體量，我們很難預測，我們預計採取精簡產品開發跟工廠營運，以因應比較差狀況發生。