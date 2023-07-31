而據研調機構統計，2022年，全球伺服器產業市場規模預估為892.6億美元（約新台幣2.8兆元），預計2023至2030年複合成長9.3％，2030年市場規模上看1818.9億美元（約新台幣5.7兆元）。台灣伺服器佔了全球市場供應的8成，是名副其實的「伺服器王國」。 上述的統計和央行的示警，對映在今年以來的台股AI產業鏈中伺服器相關個股的股價「霸道」上漲，央行的示警猶如「暮鼓晨鐘。」

中美貿易戰之前，大陸雲端業者如阿里巴巴、騰訊、字節跳動（旗下抖音（TikTok））百度、京東、美團等，其使用的伺服器供應鏈，有台廠如廣達、神達、英業達、富士康等。

但在中美貿易戰之後，美國對大陸的半導體制裁，讓大陸覺醒為保護雲端資料的安全性，因而有了市場的潛規則，雲端伺服器供應鏈儘量選擇大陸的業者。在此潛規則之下，上述的廣達、英業達、富士康等業者也都相繼失去了大陸雲端的這塊大餅。美國對大陸半導體的禁令，使台灣的ICT產業出口更向美國傾斜。(4-1)