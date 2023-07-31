隨著AI應用的普及，數據中心和雲計算的終端需求成長是可預見的。然而，值得注意的是，伺服器使用情況是不斷變化的，除了美國外，世界上其他國家的數位化轉型和科技發展也在不斷加速。其他國家，特別是亞洲國家如中國、日本、印度等，也在積極發展數據中心和雲計算基礎設施，因此它們在全球伺服器使用方面的重要性也在增加。

雖然中美貿易戰下，台灣的伺服器業者在大陸的市占已經在流失中。但保守估計，台灣伺服器總產值於2022年突破1.8兆元新台幣，且美國的雲端產業持續快速成長。這個兆元級產業終於在今年被投資人、研究機構追棒。據市調機構統計，台廠的伺服器出口以美國雲端業者為主，Google雲端伺服器有超過5成交由廣達代工、3成為英業達；Meta伺服器同樣有5成由廣達、3成交由緯穎生產；微軟（Microsoft）伺服器代工廠則分散給鴻海、廣達、緯穎、英業達代工；亞馬遜（Amazon）超過3成伺服器交給鴻海代工、英業達2成、廣達則有1成訂單。台廠代工了4大雲端巨擘Google、Meta、亞馬遜、微軟所需雲端伺服器超過8成。科技大廠惠普（HP）、戴爾（Dell）也將總計超過7成的訂單交給鴻海和英業達。(4~2)