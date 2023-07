挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲,日前將訪問日本時私下與自民黨參議院幹事長世耕弘成交流的內容說出,挨批私自公開閉門會談內容,引起各界討論;不料近日民眾黨英文版官網被發現,使用的標語「VOTE WHITE, VOTE RIGHT」與過去「白人至上主義」的口號相同,1國外網媒體報導此現象質疑「對國際事務缺乏敏感性」。

民眾黨英文版官網上,除了有「DO THE RIGHT THING, DO THINGS RIGHT」這句柯文哲常講的話外,還被發現竟然使用了「VOTE WHITE, VOTE RIGHT」的標語,雖然對台灣人而言,民眾黨的代表色就是白色,但美國過去的「白人至上主義」就出現過類似的標語。

有1國外網媒 《BNN》30日報導,雖然台灣當地時常以顏色區別政黨,但若以國際角度看「VOTE WHITE」這句標語,會認為其與白人至上主義的口號非常相似,顯示民眾黨對於國際事務缺乏敏感性,並稱台灣過去有一段被稱為「白色恐怖」的歷史,因此對於民眾黨選擇白色作為代表色不解。報導還提到,柯在目前的民調中排名第2;民眾黨則被認為是台灣第3大政黨。而《中時新聞網》初步查詢,BNN應是印度裔美國人所創辦,並非主流媒體。

相關報導被轉發至PTT後引起網友討論,說「光vote white就算了,後面vote right,都加上就不能說是單純巧合吧」、「這下聲量真的UP UP了,讓全世界都認識TMD吧」、「民眾黨就草包黨」、「柯粉該出征了吧」。