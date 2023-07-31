台股今（31日）以17341.04點開出，隨後上漲超過170點，權值股台積電漲8元，觸及575元，聯發科漲逾5%。AI族群再受到資金追捧，廣達上漲6.5元，觸及271元，緯創漲3元，觸及160元。

台股三大法人28日上漲51.11點，收在17292.93點，成交值為3803.93億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超65.48億。自營商買超42.78億，投信買超6.99億，外資及陸資買超15.71億。

美股四大指數皆收紅，道瓊上漲176.59點（或0.50%）至35459.29點，那斯達克指數勁揚266.56點（或1.90%）至14316.66點，標普500指數漲44.82點（或0.99%）至4582.23點，費城半導體大漲83.49點（或2.22%）至3851.76點。

對於台股後市看法，工商時報報導，中信投顧經理陳柏州表示，市場追價氛圍確有過熱跡象，而新台幣匯率回貶再創今年新低價，近日外資回補動作亦可能再度轉向，現階段行情走勢仍以區間格局看待，短線多空分水嶺暫看萬七關卡。