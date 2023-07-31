導演楊德昌曾執導《牯嶺街少年殺人事件》走紅的名，而今年迎來他逝世16年，目前國家電影中心與台北市立美術館正舉辦「一一重構：楊德昌」回顧展，但值得關注的是，本月21日由遺孀彭鎧立竟擔任首席顧問出席致詞，讓影視界人士見狀驚呼：「她不是通緝犯嗎？」引發熱議。

根據《鏡週刊》報導，當年楊德昌與港星成龍等人合開的鎧甲娛樂公司，彭鎧立以胞弟等7個人頭，詐領薪水千餘萬元於是遭控，並在楊德昌生前遭通緝且逃亡美國，但經過12年後彭鎧立回台歸案，卻已逾10年追訴時效，獲不起訴；而協助她以人頭詐領薪資的會計，2011年認罪遭判刑半年、緩刑2年確定。

楊德昌在《恐怖份子》拍攝現場工作照。（劉振祥提供）

回顧展「一一重構：楊德昌」由他的遺孀彭鎧立擔任首席創意顧問。（粘耿豪攝）

如今彭鎧立21日高調現身「一一重構：楊德昌」回顧展，並以首席創意顧問的身分在開幕記者會上致詞，她表示「我代表楊導演的家人，跟大家說很真摯、很真誠的感謝」，希望讓年輕觀眾也可以更完整、全方位地認識楊德昌，不過當時看到她出席的影視界人士都相當驚訝，更直呼「她是通緝犯，怎麼敢這麼大方亮相？」引發議論。

事實上，鎧甲娛樂由楊德昌導演與妻子彭鎧立在2001年募資成立，後來找了成龍夫妻入股，2002年8月楊德昌與成龍在台北舉行記者會，宣布合作網路卡通，將推出以成龍卡通造型為主角的數位創作，後來成龍授權鎧甲娛樂成立「MILUKU」網站，成為成龍唯一的中文官方網站；之後公司也陸續推出《台北女生》等上百部動畫作品，但後來因經營者理念及市場環境等問題，使得後續發展不是非常順利，接著便爆出彭鎧立涉嫌詐欺，掏空公司的消息。