身為NBA傳奇球星的「J博士」朱利耶斯厄文，最近在受訪時被問到近年球星流行提出交易申請的「怪象」，J博士表示，自己比較能夠接受利拉德跟拓荒者提出交易申請做法，卻對杜蘭特頻頻換隊很不認同，「你看看杜蘭特換了多少支球隊了？假如你問我是否尊重那些交易申請，我的答案是不。」

「利拉德已經替拓荒者打了12到13年，他希望有機會能夠贏下一次總冠軍，他不認為自己留在拓荒者可以做到，所以對他來說，這是很好的申請離隊理由，」J博士表示，「但一個26、27歲的球員只想到處換隊，你看看杜蘭特從雷霆換到勇士、籃網，現在又到太陽。」

J博士同時說出心目中史上最強10人，包含傑瑞韋斯特、奧斯卡羅賓生、艾爾金貝勒、張伯倫、比爾羅素、麥克喬丹、賈霸、魔術強生、卡爾馬龍與內特阿奇博爾德，現役球星無人入選，問他為何不挑柯瑞，他回答，「因為他的職業生涯還太短，我會在他退休後考慮這個問題。」