安聯投信台股團隊表示，若就總經面來看，目前有兩大正向因素支撐，一是升息有望步入尾聲，美國聯準會近日釋出保持政策彈性、不排斥不升息的訊號，加上通膨數據有和緩；其次，年初外界在擔心的經濟硬著陸，目前看起來沒有發生，美國整體消費動能表現也算相對具有動能。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，整體來看，目前半導體復甦進度還是有些不如預期，但大方向，只是庫存還在繼續調整，終端需求在消費性電子那塊還是比較疲軟，焦點還是在AI相關；隨著第二季財報陸續揭曉，儘管AI占比有限，但部分受惠AI發展的企業，毛利率拓展確實具備發展潛力，值得留意。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，雖然這波漲多可能會出現短暫拉回走勢，然在未來產業高能見度的基礎下，遇到波動下跌一至兩成將是不錯的進場時點；另外從企業獲利觀察，市場預期第四季企業年增幅將轉正，特別是ASIC、光電、電信網路族群，年增幅可望達倍數之多，亦有利於相關類股表現。目前台股指數站穩短中長天期均線之上，多頭趨勢不變，搭配KD指標交叉向上，只要AI動能不熄火，短線有機會挑戰前高，建議聚焦半導體、伺服器包括ABF、組裝、散熱，以及高效能運算、資料中心、AI及CoWoS為主要布局方向。