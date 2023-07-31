尼日26日發生軍事政變，親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是新國家領袖。國內局勢緊張，「西非經濟共同體」（ECOWAS）與國際社會都予以譴責。

然而在各國中，前殖民宗主國法國的處境最尷尬。今天上千名抗議人士包圍首都尼阿美（Niamey）的法國大使館，手持「法國滾蛋」、「俄國萬歲」標語。有人砸毀窗戶、縱火，也有人拆掉「法國駐尼日大使館」標示牌丟在地上踩踏，並換上俄羅斯與尼日的國旗。示威者展現對法國的敵意，要求國際軍隊撤出、遣回大使。

一名參與示威的青年伊布拉欣（Ibrahim）向費加洛報（Le Figaro）說：「尼日活在在貝佐姆與（前總統）依蘇福（Mahamadou Issoufou）掌控下12年，是他們選擇延續法國殖民。現在是前進的時刻了。」

法國總統府隨即表示若有法國僑民被攻擊，法國將「以立即且強硬的方式回應」，重申不會容忍任何對法國與其利益的攻擊。外交部表示，尼日約有600名法僑。

法媒分析，尼日政變將對法國帶來4大衝擊，這也是除了殖民歷史恩怨之外反法情緒的主要來源：

●尼日是法國在沙赫爾反聖戰主義的中心

長久以來，尼日民眾一直存有對法國政策的敵意，2015年法國查理週刊刊登的先知穆罕默德嘲諷漫畫就掀起反基督教與反法暴動。今天策劃反法活動的民間團體M62，去年也曾組織抗議法國在境內軍事行動的示威。

和近年要求法國撤離的鄰國馬利、布吉納法索不同，過去尼日掌權者皆親西方，使得尼日成為法國與盟友在沙赫爾地區（Sahel）對抗聖戰組織威脅的最後一個據點，然而行動卻被當地民眾批評為毫無結果。

政變前巴黎在尼日部署1500名士兵、死神無人機（Reaper）與幻象戰機（Mirage）。如今，最後一個沙赫爾盟友恐將不復存在。

●尼日是西方國家移民政策的盟國

獨立記者兼作者卡拉約（Rémi Carayol）向法國新聞台（FranceInfo）表示，許多非洲難民都以尼日作為前往歐洲的中轉站。2015年起，尼日成為歐盟移民政策關鍵夥伴，協助西方國家打擊非法移民。

歐盟投資尼日管理非洲難民庇護申請。卡拉約分析，「把歐洲國界向南方外部化的策略能避免移民湧進歐洲海岸」。

●巴黎的經濟與能源利益

除安全議題外，法國在尼日也有經濟利益。尼日是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。40年來，法國核能公司歐安諾（Orano）壟斷尼日的鈾開採，更把上噸重的放射性廢料暴露在空氣中，引發人民不滿。

今天一名女性示威者向費加洛報抱怨：「除了偷走我們的資源，法國到底為我們做了什麼？」

另一方面，法國核子地緣政治學者梅爾（Teva Meyer）則向法媒分析，尼日政變不會對法國核能電廠帶來威脅，不僅因為核電廠「有約10年的庫存」，也因尼日僅占鈾進口的17%左右，遠低於哈薩克、烏茲別克等。

●俄羅斯勢力的一大勝利

今天反法示威中，難忽略的是揮舞的俄羅斯旗幟。身披俄國國旗的阿布杜拉耶（Abdoulaye）告訴媒體：「我們要俄國。要我們夥伴在獨立路上陪伴我們。我們要跟隨表兄馬利和布吉納法索。」

莫斯科自2015年起開始培養勢力，透過社群媒體和多年深耕非洲的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），煽動反法與反西方情緒。據報導，瓦格納至少在4個非洲國家公開活動，以支持脆弱政權換取礦產和其他自然財富。

利用對法國與西方盟友多年駐軍，以及壟斷開採資源的不滿，俄羅斯成功達到骨牌效應，讓法國，及整個西方世界在該區的關鍵盟友尼日轟然變天，具戰略性的沙赫爾可能成為俄羅斯勢力的囊中物，情報工作將難上加難。

法國外交部今天譴責對外交人員與使館的暴力行為。西非國家經濟共同體今天也召開緊急會議，要反叛者在一週內恢復憲法秩序，表示不排除「動用武力」，並要求立即釋放貝佐姆。（編輯：郭中翰）1120731