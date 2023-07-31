亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機、儲存傳訊及掃地機器人等，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶。

除原有產品，由於影像感測模組由感光晶片Sensor、光源(導光體)、透鏡、電路板與光學機架構而成，具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，亞泰亦積極拓展新應用，開發應用於工業檢測相關如：太陽能板、紡織布料及車用電池銅箔檢測等，目前新產品持續進行客戶驗證中。

渡過第1季淡季，亞泰營運逐漸回穩，第2季合併營收為10.07億元，季增14.66%，營業毛利為1.8億元，季增25.36%，單季合併毛利率為17.87%，季增1.53個百分點，營業淨利為1.29億元，季增29.74%，稅後盈餘為1.54億元，季增78.31%，單季每股盈餘為2.12元。

亞泰上半年合併營收為18.86億元，營業毛利為3.24億元，營業淨利為2.28億元，歸屬於母公司業主淨利為2.4億元，每股盈餘為3.31元。