中度颱風卡努目前中心位置在台北東南東方1170公里海面上，向北北西方向朝琉球群島、台灣北部海面前進，氣象局前局長鄭明典指出，卡努颱風的環境場已具有部分「季風環流圈」特徵，如果繼續發展，不僅卡努路徑變數高，也可能會發展成生命周期偏長的颱風。

鄭明典今早在臉書PO出一張地面天氣圖指出，雖然還不完全，但是卡努颱風的環境場已經具有部分「季風環流圈」的特徵。也就是一個大大的圓形低壓，除了西面是低壓區以外，周圍被高壓區半圍繞。這樣的環境如果繼續發展，會使得颱風路徑變異度高，也常會有生命期偏長的颱風發展。

天氣職人吳聖宇在臉書表示，如果卡努順利登陸大陸浙江或長江口，後期深入大陸內陸並轉化為季風低壓的話，卡努所夾帶的西南季風很可能為台灣中南部帶來連續多天的降雨，雨勢也較明顯。

周四颱風進入東海的速度稍減緩，加上高壓減弱，路徑變數擴大。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，卡努颱風將維持中颱強度，今天開始朝西北邊轉向，周二、三通過琉球到東海一帶，周三較接近台灣，北台灣、中南部有較大雨勢。周四颱風進入東海的速度稍減緩，由於高壓屆時有減弱趨勢，使颱風路徑變數擴大，不確定性變很大，需再觀察。周四至周日（3至6日）受颱風帶來的西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，且降雨持續，其他地區以午後雷陣雨為主。