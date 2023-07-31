國軍最高學府國防大學2020年驚爆性騷擾醜聞，一名中校教師因擔任研究所學員的論文指導教授期間，遭學生提出性騷擾申訴，校方記過2次懲處後，他起行政訴訟，但台北高等行政法院認為，記過2次懲罰是嚴明軍隊內男女互動分際的懲罰權行使，不得提訴訟，裁定駁回，他提抗告後，最高行政法院裁定廢棄，由北高行政法院更為裁判。

2020年7月1日國防大學的學生提出性騷擾申訴，經校方組成性別平等教育委員會，決議該名中校教師性騷擾成立，建議核予記過2次懲罰，他不服向校方及國防部國軍官兵權益保障會申請權益保障，都經審議決議駁回，他仍未甘服提起訴願，經國防部決定不受理，提起行政訴訟。

北高行政法院認為，校方對他所涉的違失行為核予記過2次懲罰，是嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律所為之懲罰權行使，他不得就懲罰令提起行政訴訟，他就懲罰令提起本件撤銷訴訟，屬不備訴訟要件，裁定駁回，他不服提抗告。

最高行政法院認為，懲罰令是屬影響該名指導教授權利的具體措施，且非顯然輕微之干預，自應准許他就懲罰令提起行政訴訟加以救濟，以落實有權利即有救濟之憲法原則，原裁定認軍人不得就記過懲罰提起行政救濟，從程序上駁回，容有違誤，因此將原裁定廢棄，由原審更為適法之裁判。

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