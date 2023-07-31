彰國民黨2024總統參選人侯友宜今（31日）一早率團訪日進行為期3天的「友誼之旅，但彰化縣議會議長謝典林凌晨凌晨卻突在臉書宣布退出國民黨，引發關注。侯友宜稍早在接受記者聯訪時，也被問到謝退黨一事，最新反應曝光。

謝典林因在2024總統選戰中，遭疑挺民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘；謝典林凌晨在臉書發文表示，避免影響到身任國民黨副秘書長、立法委員的長姊謝衣鳳，暫且先離開國民黨。

謝典林還提到，「自己在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人謝典林，即日起退出中國國民黨。」

而今早侯友宜在赴日參訪前舉辨記者聯訪，陳述完台、日友好關係，和此行前往日本將拜會日本國會議員、並跟日本政界、僑胞和民眾問好，讓日本友人能夠更了解中華民國，在維護區域和平穩定，以及堅定台灣民主自由制度的決心。對於媒體詢問「怎麼看謝典林退黨」，則「沒有做出任何回答」即離去。