台中市麗寶賽車場31日發生憾事，男子參加車聚活動，騎乘重機自撞身亡。（民眾提供）

台中市麗寶賽車場31日發生憾事，男子參加車聚活動，騎乘重機自撞身亡。（民眾提供）

台中市麗寶賽車場31日發生死亡憾事，45歲朱姓男子昨參加車聚活動，於場內騎乘大型重機車，在彎道過彎時，因不明原因無法回正，致撞擊護欄，被一名攝影師發現緊急報案，男子到院前無生命跡象，經急救後仍不治，警方已報請檢方相驗以查明死因。

麗寶賽車場昨日將場地租給活動主辦單位，朱姓男子參加「絕影賽道日」車聚活動，整場人數約91人，不幸卻傳出自撞死亡憾事。

調查指出，昨早上10時55分接獲該活動攝影師報案，朱姓男子騎乘大型重機車，於T6彎道過彎後，因不明原因無法回正，致撞擊T7彎道護欄。園區救護車趕往現場，並將傷者送往大甲李綜合醫院急救。朱男到院前已無生命跡象，經院方搶救後仍不治。

大甲警分局指出，偵查隊鑑識人員已到場勘查，並調閱賽道監視器影像，尚待釐清自撞原因。另將製作活動主辦單位負責人、發現人、園區及朱男家屬筆錄，報請司法相驗。