男神金城武出道多年，憑藉帥氣外型及高大挺拔的身材，擄獲千萬粉絲的心，而他出道至今鮮少有緋聞，但他曾傳出在剛入行時與女星林葉亭交往；而如今的林葉亭婚後淡出演藝圈，54歲的她凍齡美貌讓許多人大讚「最強美魔女」。

林葉亭過去以歌手身分出道發行過兩張專輯，但卻未能大紅大紫；據傳她與小5歲金城武曾有一段戀情，但因男方走紅後開始戲約不斷，林葉亭自覺聲勢不如對方，使得戀情無疾而終，雖雙方都沒承認過緋聞，但金城武坦承入行時曾結交過女友，被外界認為就是林葉亭。

然而，林葉亭1996年嫁給搖滾歌手高人傑後淡出演藝圈，轉行擔任服裝及造型設計師，之後更出版過美容相關書籍，近年來時常擔任節目嘉賓分享美容心得，如今已54歲的她美貌依舊，少女感十足，被讚是「最強美魔女」。

事實上，先前女星陳怡真曾在節目《命運好好玩》分享，她出道的第一部作品便與金城武飾演情侶，被問到當年是否有心動，她坦言，因為是新人，每天光是背台詞就很緊張，而且金城武也有女友「所以其實沒有什麼感覺」此話一出讓其他來賓驚呼：「妳在爆料嗎？」主持人何篤霖隨後表示，金城武傳出的女友只有一個「就是林葉亭，對不對？」陳怡真連忙說：「不是我說的喔」更補充因自己當時拍戲時媽媽都陪在旁邊，規定不能交男友，因此完全沒有機會。