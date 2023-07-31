30歲法國極限運動家魯西迪（Remi Lucidi）27日從香港一棟摩天大廈的68層樓墜地身亡，目擊者描述，曾看到魯西迪在68樓外敲打窗戶，疑似求救，香港警方不排除他是在練習時失足身亡。

香港《南華早報》報導，魯西迪27日晚間從香港中半山高層樓豪宅「地利根德閣第三座」的68層樓墜地身亡。

警方指出，魯西迪約莫在晚間6時過後抵達地利根德閣，他告訴警衛要拜訪住在40樓的友人，在警衛確認40樓住戶不認識魯西迪時，魯西迪已逕自搭乘電梯上樓。

監視器畫面顯示，魯西迪在49樓出電梯，後續拍到他上了頂樓的樓梯，警衛發現通往頂樓的門鎖被強行撬開，但當時並未發現魯西迪蹤影。

報導引述消息人士指出，當晚7時30分左右，68層頂樓豪宅的女管家看到魯西迪從外頭拍打68樓的窗戶，女管家隨即報警，不過警方抵達現場時，魯西迪已從高樓墜地，當場身亡。

消息人士表示，魯西迪有可能是在練習極限運動時被困在頂樓豪宅外，摔死前拍窗求救。

香港警方隨後找到魯西迪的運動攝影機，裡頭有極限運動影片。

另據香港01報導，27日晚間有地利根德閣住戶通報大樓外牆的瓦斯管疑似斷裂漏氣，報導指，不排除魯西迪墜樓時撞斷瓦斯管。

魯西迪爬過世界各地的高樓或高聳建築，他從2016年底開始在Instagram分享自己攀爬高聳建築、或在頂樓俯瞰下方的影片、照片，足跡遍及法國、杜拜、烏克蘭、墨西哥等。

去（2022）年10月的影片顯示，他沿著300公尺高的法國最高煙囪頂部邊緣行走，身上沒有穿戴護具。

報導指出，魯西迪17日入住青年旅館，原訂昨（30）日退房，一名員工透露，魯西迪告訴他自己來香港度假，要爬很多座山。