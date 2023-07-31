美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，雖加速當地廠商崛起，並讓成熟製程領域快速發展，但大陸人工智慧晶片巨頭寒武紀科技卻面臨重創，由於公司難以達到收支平衡，寒武紀科技再傳出裁員，子公司行歌科技是重災區，解僱至少一半的自動駕駛晶片部門的員工。

綜合外媒報導，寒武紀最新的裁員動作，主要針對行歌科技軟體部門的員工，但硬體部門也只有留下部分員工善後，新的專案已經遭到暫停，顯示公司營運已經出現巨大危機。

在美國制裁之前，寒武紀是大陸備受期待的人工智慧晶片公司，甚至被認為是輝達、超微等頂尖人工智慧晶片商的潛在對手，而子公司行歌科技主要從事自動駕駛晶片的研發，獲得蔚來、寧德時代、聯想等大廠的投資。

然而去年美國將寒武紀集團被列入實體清單，打擊業務發展，傳出，行歌科技遭到制裁後根本無法試產設計出來的晶片，母公司是否繼續維持行歌科技的運作，還有待關注。

4月份，寒武紀第一次裁員時，公司曾告訴投資者，美國制裁不會影響其研發工作，核心業務與競爭力也不會產生重大的不利衝擊，但是現實狀況可能不如公司所說的那樣樂觀。