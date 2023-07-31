天后李玟（Co Co）本月5日辭世，享年48歲，家屬於今（31日）下午在香港殯儀館設靈、開放給歌迷追思，8月1日上午10點30分出殯。李玟二姊李思林強忍悲傷處理妹妹後事，昨仍如期現身錄影，而她仍繼續工作的原因，全都是為了妹妹李玟。

李思林昨暴瘦現身錄影，談到李玟她忍不住哽咽、眼眶泛淚，李思林表示，她去年參加《中年好聲音》時，李玟就已經情緒低落，而她參賽都是為了鼓勵妹妹，希望她不要再想負面的事，李玟也以行動支持二姊，準時鎖定每集節目。李玟過世後，李思林一度不想再唱歌，甚至想放棄音樂，但想到李玟過去都積極為她加油打氣，才讓李思林有勇氣繼續唱下去。

李玟與姊姊感情深厚。（圖／Nancy Lee 李思林臉書）

李思林在李玟喪禮前一天仍如期參加節目錄影，她曾擔心控制不了情緒、想過就乾脆不出席，但媽媽和大姊告訴她，李玟在天之靈應該想聽到她唱歌、不要放棄，才讓李思林有勇氣現身，她希望傳遞李玟的正能量，所以演唱時都克制自己不要哭。

李玟家屬於今下午4點在香港殯儀館設靈，晚上6點到10點開放給歌迷追思，8月1日上午10點30分出殯，流程皆未見李玟的老公Bruce和2位繼女，外界都關注他們是否會現身。而李玟靈堂外已擺放許多花籃，不少粉絲趕去香港送她最後一程，今也將有近500名來自台灣等各地區的歌迷，要陪李玟走最後一程。

李玟的告別式今在香港殯儀館舉行。（中天新聞提供）