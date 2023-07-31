創意第二季營收表現符合預期，但因為Turnkey(量產)營收較NRE(委託設計)強勁，故毛利率下滑至29.1%，季減2.8個百分點，年減6.0個百分點，摔下3成大關，單季每股盈餘為6.26元。

創意法說丟出震撼彈，下修其2023年展望，營收預估自年增雙位數百分比調降至個位數百分比年增，亦維持其毛利率年減數個百分點之預測，但將營業費用展望自個位數百分比年增調整至個位數百分比年減，主要是支付獎金較少與減少人才招聘，因此，創意預計今年獲利將年減。

創意財測下修主因5奈米專案Ship-out時程推遲，及企業級SSD控制晶片與網通交換器晶片客戶訂單下修。

儘管創意對2023年轉趨保守，但創意強調，仍對其AI伺服器專案的量產提供了更清晰的方向，該項目預計將於2024年進行量產，法人也指出，可以注意到上述的AI伺服器項目，其時程較預期提前，並且儘管將稀釋利潤率，但2024年將助益營收與獲利，同時，創意兩個延後的5奈米專案，在修改設計後，可望於明年Tape-out，屆時進一步挹注2024~2025年營收。