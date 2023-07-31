世豐2023年上半年合併營收為新台幣11.9億元、稅後淨利為1.42億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.75元，分別年減5.88%、19.15%、14.86%，雖受到歐、美地區客戶拉貨力道短期轉為保守，影響訂單出貨表現，惟集團仍積極深化既有客戶業務合作、保持與客戶良好密切溝通並掌握訂單出貨排程，且觀察目前歐、美地區市場需求仍保持一定水準，有望隨著後續客戶補庫存需求來臨，帶動整體下單力道，挹注未來營運穩定動能。

世豐表示，隨著集團積極深化全球業務接單能力，上半年美洲、歐洲地區銷售比重分別為61%、12%，其中，美洲地區受惠DIY居家修繕、建築工業等產業保持一定需求，且集團透過旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等新品，有效深化業務接單表現，帶動上半年美洲地區營收表現年成長6%，此外，隨著客戶訂單需求穩健同步創造集團庫存良好去化，上半年存貨金額達5.44億元，分別季減9.20%、年減23.06%，使整體庫存水位保持健康水準。

世豐指出，雖整體台灣螺絲產業需求目前處於低迷情況，業界普遍訂單下滑為常態，但世豐本身財務體質健全，更落實「不裁員、不放無薪假」的重要政策，提升團隊及員工的向心力，此外，世豐仍持續與客戶共同開發高質化產品，優化客戶訂單產品組合調整等策略，並採取營運成本、費用嚴格控管，精進產能自動化生產、數位智能化管理等面向，使毛利率、營業利益率分別保持20%、13%表現。

展望2023年第三季，世豐持審慎保守看法。觀察美洲地區對於螺絲螺帽產品仍保持一定需求，世豐仍不斷進行客戶業務接單策略調整，包括透過新產品、新領域業務策略，豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲、汽車滑軌扣件等多款新品接單表現，同時趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望提振客戶回補庫存備貨力道，並推升集團未來整體營運穩定發展。