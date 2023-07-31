民進黨總統參選人兼黨主席賴清德的子弟兵、綠委林俊憲日前受訪表示，民進黨明年大選在南部一定要大贏，並且在台南市的獲得破6成得票。不過，前立委郭正亮卻直言，林的說法「簡直在作夢」，因為新潮流作風強硬、排外，恐會壓縮到其他派系的空間，這些派系的支持者因此會對他產生疑慮，賴明年大選在台南能獲得45%的得票「就不錯了」。

郭正亮昨（30）日在政論節目《新聞大白話》直言，若根據《TVBS》公布的民調分析選情，那麼賴清德輸定了，因為他與民眾黨總統參選人柯文哲的支持度僅相差個位數，選民「隨便一下都會棄保」。

郭正亮直言，林俊憲稱民進黨要在台南拿60%選票的說法簡直是作夢，他指出，總統蔡英文在2020年大選於台南拿了67%的選票，但現在賴清德在雲嘉南的支持度僅有36%，民進黨的立委與政黨得票率不會比這數字高。此外，《美麗島電子報》民調還指出，最多人不希望賴清德成為下任總統的人選，這顯示討厭民進黨的氛圍到處都是。

郭正亮指出，新潮流是個強勢且排外的派系，若是賴清德當選，他可能就會介入下任台南市長選舉的提名，進而引發其他派系的反彈，如綠委陳亭妃等人的支持者會反思，為何要支持賴？郭正亮也預言，賴清德在雲嘉南的有些選票會開不出來，碰到從沒碰過的低得票，他明年大選在台南能獲得45%的得票「就不錯了」。