索馬利蘭貿易及觀光部部長薩德應我國政府邀請，率團於7月30日至8月3日訪問我國，外交部今天表示，薩德此行將與經濟部長王美花共同簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，我國將持續與索馬利蘭政府攜手合作，以協助我國廠商搶進深具發展潛力的東非市場。

此次索馬利蘭訪團成員還包括該部執行長阿布都拉、柏培拉經濟特區管理局副局長蘇來曼，以及5位索馬利蘭國際企業代表，外交部發言人劉永健表示，外交部對薩德一行來訪表達誠摯歡迎之意。

薩德此行將與王美花共同簽署「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」，並將拜會外交部長吳釗燮，接受外交部常務次長俞大㵢款宴，並拜會經濟部加工出口區管理處高雄分處、對外貿易發展協會、台北市進出口公會、台灣非洲經貿協會、銀行公會全國聯合會及遠雄航空自由貿易港區等。

劉永健指出，台灣與索馬利蘭於2020年互設代表處以來，雙方在能礦、醫療、農業及教育等各領域都有密切的合作，薩德是繼索國外交暨國際合作部部長瑞格薩於去年訪問台灣後，再度有索馬利蘭部長級官員來台，象徵兩國緊密友好關係持續穩步發展。

他強調，「台索促進商業及貿易關係瞭解備忘錄」不僅是兩國首次就貿易議題簽署合作文件，更為雙方推動互利互惠商貿投資，以及持續深化兩國經貿關係增添動能。我國將持續與索馬利蘭政府攜手合作，創造兩國良好的經貿投資環境，以協助我國廠商搶進深具發展潛力的東非市場。