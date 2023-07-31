路透社報導，坐落在舊金山鬧區市場街（Market Street）的總部大樓28日豎起一個巨型X標誌，夜間發出的耀眼強光挨轟擾民，舊金山建築勘驗廳也表示正在針對這個X標誌的結構進行調查。

馬斯克（Elon Musk）去年10月以440億美元收購這家社群媒體公司後，近日宣布更名為X，告別經典的藍鳥商標，並宣布將把總部留在舊金山。

身兼電動汽車製造商特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克，2021年將特斯拉總部從加州遷至德州，而對致力在疫情後竭力提振觀光業和經濟的舊金山而言，X留在這座城市不失為一個好兆頭。

舊金山市中心地區正面對科技業持續裁員、主要零售商撤離、觀光業衰退等問題，隨著愈來愈多的人居家工作，交通量下滑，而犯罪率上升和無家可歸者人數增多，也損害了這座城市的形象。

馬斯克寫道：「美麗的舊金山，儘管別人拋棄你，我們永遠是你的朋友。」

然而，並非所有舊金山居民都樂於與馬斯克交好。許多民眾週末錄下巨型X標誌發出閃爍、耀眼強光的畫面，批評這些燈光相當擾民。

一名X用戶寫道，他們對這麼亮的標誌「極為不滿」，試想它「就在你臥室對面」。

另一名用戶說：「這公然不考慮任何人感受的做法，讓我震驚。」

與此同時，舊金山建築勘驗廳也對此展開調查，稱其可能違反許可規定。

一名工作人員在書面報告中說，這家公司的代表兩度拒絕建築勘驗廳人員進入總部頂樓勘驗這個標誌。他也提到，一名公司代表說，這只是臨時設置的標誌。

路透社今天未能與舊金山建築勘驗廳發言人取得聯繫。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120731