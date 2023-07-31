在台灣，平均每4人就有1人飽受胃食道逆流困擾，若長期未治療，日後發展為胃潰瘍、食道癌的機率將大幅提升。對此，吳耿良診所院長吳耿良指出，研究發現，甜食、柑橘類水果及碳酸飲料，是誘發或加劇胃食道逆流症狀的3大地雷食物，其中又以柑橘類水果風險最高，高達10.26倍，值得特別注意。

吳耿良在臉書粉專「吳耿良診所-內科胃腸肝膽科」發文表示，許多人會以為飲用含有檸檬、柳橙等果汁成分的飲品較為健康，事實上，飲料中的高糖分會延緩胃部排空時間，酸性食物則會促進胃酸分泌及造成下食道括約肌放鬆，若經常大量攝取又酸又甜的食物，恐使胃食道逆流找上身。

吳耿良進一步提到，有研究就發現，甜食、柑橘類水果及碳酸飲料，是誘發或加劇胃食道逆流症狀的3大地雷食物，其中又以柑橘類水果風險最高，高達10.26倍。他示警，若胃食道逆流經常發生且未能及時治療控制，食道在胃酸刺激下會長期處於發炎情況，恐造成組織出現異常狀態，從而引發食道黏膜變性，提高食道癌的風險。

吳耿良呼籲，若想改善胃食道逆流和可能引發的食道癌風險，除了盡早就醫配合醫囑接受治療外，飲食習慣也需調整，例如少量多餐，進食時細嚼慢嚥，少碰太酸、太甜、太辣、太鹹或含有碳酸成份等刺激性食物，才能避免胃酸持續傷害食道，遠離細胞癌前病變風險。

除此，營養師李婉萍曾分享，胃食道逆流急症發作時，要避開酸度較高的柑橘類水果，但待胃部狀況好轉後，她反而推薦吃百香果、奇異果來保養胃，前者是預防及治療胃潰瘍的好水果；而奇異果則有研究顯示，它可納入低腹敏飲食中，較不易造成脹氣。